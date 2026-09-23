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23.09.2026 20:27:13

Verizon Aktie News: Verizon zeigt sich am Mittwochabend freundlich

Verizon Aktie News: Verizon zeigt sich am Mittwochabend freundlich

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von Verizon. Zuletzt konnte die Aktie von Verizon zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,1 Prozent auf 46,96 USD.

Verizon
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Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von Verizon zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,1 Prozent auf 46,96 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 51'588 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Verizon-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 47,10 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 46,58 USD. Zuletzt wechselten 1'374'191 Verizon-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 51,68 USD. Dieser Kurs wurde am 25.03.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,04 Prozent über dem aktuellen Kurs der Verizon-Aktie. Bei 38,40 USD erreichte der Anteilsschein am 24.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 18,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Verizon-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,73 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,82 USD aus. Verizon gewährte am 24.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,92 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Verizon 1,18 USD je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Verizon in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -0,73 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 34.25 Mrd. USD im Vergleich zu 34.50 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Am 20.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 26.10.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Verizon-Aktie in Höhe von 5,01 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Verizon am 23.09.2026

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