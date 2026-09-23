Verizon Aktie 1095642 / US92343V1044
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
23.09.2026 16:29:00
Verizon Aktie News: Verizon wird am Mittwochnachmittag ausgebremst
Die Aktie von Verizon gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Verizon nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 46,36 USD.
Die Verizon-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 46,36 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'762 Punkten steht. Die Verizon-Aktie sank bis auf 46,17 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 46,58 USD. Bisher wurden heute 612'049 Verizon-Aktien gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 25.03.2026 auf bis zu 51,68 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,46 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 38,40 USD. Dieser Wert wurde am 24.10.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Verizon-Aktie derzeit noch 17,18 Prozent Luft nach unten.
Für Verizon-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,73 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,82 USD ausgeschüttet werden. Verizon veröffentlichte am 24.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,92 USD. Im Vorjahresviertel hatte Verizon 1,18 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -0,73 Prozent zurück. Hier wurden 34.25 Mrd. USD gegenüber 34.50 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Verizon am 20.10.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Verizon rechnen Experten am 26.10.2027.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 5,01 USD je Verizon-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Verizon-Aktie
Warum T-Mobile-Aktionäre laut BofA vor SpaceX keine Angst haben müssen
Verizon-Aktie höher: Telekommunikationskonzern setzt im Mobilfunkgeschäft mehr um - Umbau wirkt
AT&T-Aktie mit Aufschlägen: US-Telekomkonzern gewinnt mehr neue Mobilfunkkunden als erwartet
Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind
Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.Weiterlesen!
Nachrichten zu Verizon Inc.
Analysen zu Verizon Inc.
finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI beendet Handel etwas fester -- DAX geht leichter in den Feierabend -- US-Börsen schliessen schwächer -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zog am Mittwoch leicht an, während der deutsche Leitindex nachgab. Die US-Börsen gaben nach. Die Börsen in Asien wiesen zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.