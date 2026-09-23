Verizon Aktie News: Verizon wird am Mittwochnachmittag ausgebremst

Die Verizon-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 46,36 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'762 Punkten steht. Die Verizon-Aktie sank bis auf 46,17 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 46,58 USD. Bisher wurden heute 612'049 Verizon-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 25.03.2026 auf bis zu 51,68 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,46 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 38,40 USD. Dieser Wert wurde am 24.10.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Verizon-Aktie derzeit noch 17,18 Prozent Luft nach unten.

Für Verizon-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,73 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,82 USD ausgeschüttet werden. Verizon veröffentlichte am 24.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,92 USD. Im Vorjahresviertel hatte Verizon 1,18 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -0,73 Prozent zurück. Hier wurden 34.25 Mrd. USD gegenüber 34.50 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Verizon am 20.10.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Verizon rechnen Experten am 26.10.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 5,01 USD je Verizon-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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