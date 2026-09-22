Verizon Aktie 1095642 / US92343V1044
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22.09.2026 20:27:13
Verizon Aktie News: Verizon verbilligt sich am Dienstagabend
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Verizon. Zuletzt fiel die Verizon-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,9 Prozent auf 46,77 USD ab.
Die Verizon-Aktie musste um 20:26 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 1,9 Prozent auf 46,77 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'885 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Verizon-Aktie ging bis auf 46,76 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 47,65 USD. Zuletzt wechselten 1'532'403 Verizon-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.03.2026 bei 51,68 USD. Der derzeitige Kurs der Verizon-Aktie liegt somit 9,49 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.10.2025 bei 38,40 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Verizon-Aktie mit einem Verlust von 17,91 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,73 USD an Verizon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,82 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Verizon am 24.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,92 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,18 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Verizon in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -0,73 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 34.25 Mrd. USD im Vergleich zu 34.50 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Verizon am 20.10.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Verizon rechnen Experten am 26.10.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,99 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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