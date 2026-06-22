Verizon Aktie News: Verizon am Montagabend fester

Um 20:26 Uhr stieg die Verizon-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 45,47 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'741 Punkten tendiert. Die Verizon-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 45,88 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 45,19 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'292'719 Verizon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 51,68 USD erreichte der Titel am 25.03.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Verizon-Aktie 13,65 Prozent zulegen. Am 24.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 38,40 USD. Der aktuelle Kurs der Verizon-Aktie ist somit 15,56 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Verizon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,83 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Verizon 2,73 USD aus. Verizon liess sich am 27.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,20 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,15 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 34.44 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 33.49 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 21.07.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Verizon veröffentlicht werden. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte Verizon möglicherweise am 27.07.2027 präsentieren.

Experten taxieren den Verizon-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,95 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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