Verizon Aktie 1095642 / US92343V1044
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21.09.2026 20:27:13
Verizon Aktie News: Verizon am Abend mit Kursverlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Verizon. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 47,83 USD.
Die Verizon-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 47,83 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 52'062 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Verizon-Aktie bei 47,57 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 48,24 USD. Bisher wurden heute 1'016'565 Verizon-Aktien gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 25.03.2026 auf bis zu 51,68 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 8,04 Prozent Plus fehlen der Verizon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 38,40 USD erreichte der Anteilsschein am 24.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Verizon-Aktie liegt somit 24,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten Verizon-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,73 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,83 USD aus. Am 24.07.2026 hat Verizon die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,92 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,18 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -0,73 Prozent auf 34.25 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte Verizon 34.50 Mrd. USD umgesetzt.
Die Verizon-Bilanz für Q3 2026 wird am 20.10.2026 erwartet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 26.10.2027 erwartet.
In der Verizon-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 4,99 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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