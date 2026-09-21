Verizon Aktie News: Anleger schicken Verizon am Montagnachmittag auf rotes Terrain

Die Verizon-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 47,82 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'918 Punkten realisiert. Die Verizon-Aktie gab in der Spitze bis auf 47,57 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 48,24 USD. Von der Verizon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 422'784 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.03.2026 bei 51,68 USD. Der aktuelle Kurs der Verizon-Aktie ist somit 8,06 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 24.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 38,40 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 19,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Verizon seine Aktionäre 2025 mit 2,73 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,83 USD je Aktie ausschütten. Am 24.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,92 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,18 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Verizon in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -0,73 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 34.25 Mrd. USD im Vergleich zu 34.50 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Verizon am 20.10.2026 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 26.10.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Verizon einen Gewinn von 4,99 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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