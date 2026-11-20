|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
20.11.2026 20:27:13
Verizon Aktie News: Verizon am Abend im Plus
Die Aktie von Verizon gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Verizon zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,8 Prozent auf 46,55 USD.
Die Verizon-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 1,8 Prozent im Plus bei 46,55 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 48'592 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Verizon-Aktie bis auf 47,11 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 46,39 USD. Bisher wurden heute 2'387'975 Verizon-Aktien gehandelt.
Am 25.03.2026 erreichte der Anteilsschein mit 51,68 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Verizon-Aktie somit 9,92 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 38,68 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.01.2026). Mit Abgaben von 16,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nach 2,73 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,82 USD je Verizon-Aktie. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Verizon am 26.10.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,25 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,17 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 34.31 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Verizon 33.82 Mrd. USD umgesetzt.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 26.01.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Verizon ein EPS in Höhe von 5,05 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Verizon-Aktie
Trotz höherer Jahresziele: Verizon-Aktie rutscht nach Prognoseanhebung ins Minus
SpaceX-Aktie zieht kräftig an: Elon Musk investiert in US-Frequenzen für Mobilfunk-Ausbau
Warum T-Mobile-Aktionäre laut BofA vor SpaceX keine Angst haben müssen
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Verizon Inc.
|
20.11.26
|Verizon Aktie News: Verizon am Abend im Plus (finanzen.ch)
|
20.11.26
|Verizon Aktie News: Verizon am Freitagnachmittag höher (finanzen.ch)
|
19.11.26
|S&P 500-Wert Verizon-Aktie: So viel Verlust hätte ein Verizon-Investment von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
12.11.26
|S&P 500-Titel Verizon-Aktie: So viel Verlust hätte ein Verizon-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
05.11.26
|S&P 500-Wert Verizon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Verizon von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
29.10.26
|S&P 500-Papier Verizon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Verizon-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
26.10.26
|Trotz höherer Jahresziele: Verizon-Aktie rutscht nach Prognoseanhebung ins Minus (AWP)
|
25.10.26
|Ausblick: Verizon gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Verizon Inc.
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSchwache Handelsstimmung weltweit: SMI und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street rutscht letztlich ab - Tech-Aktien fallen tief -- Ausverkauf an Asiens Börsen
Der heimische Leitindex verlor im Freitagshandel. Auch der deutsche Aktienmarkt fuhr ebenso kräftige Verluste ein. Dow Jones tendierte tiefer - Tech-Werte wurden die Flügel gestutzt. An den Börsen in Fernost erlebten Anleger am Freitag einen schwarzen Tag.