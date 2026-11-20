Die Verizon-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 1,8 Prozent im Plus bei 46,55 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 48'592 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Verizon-Aktie bis auf 47,11 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 46,39 USD. Bisher wurden heute 2'387'975 Verizon-Aktien gehandelt.

Am 25.03.2026 erreichte der Anteilsschein mit 51,68 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Verizon-Aktie somit 9,92 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 38,68 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.01.2026). Mit Abgaben von 16,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 2,73 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,82 USD je Verizon-Aktie. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Verizon am 26.10.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,25 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,17 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 34.31 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Verizon 33.82 Mrd. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 26.01.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Verizon ein EPS in Höhe von 5,05 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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