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20.11.2026 16:29:00
Verizon Aktie News: Verizon am Freitagnachmittag höher
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Verizon. Zuletzt wies die Verizon-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 46,63 USD nach oben.
Die Verizon-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 1,9 Prozent im Plus bei 46,63 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 49'225 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Verizon-Aktie bei 46,70 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 46,39 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1'202'877 Verizon-Aktien umgesetzt.
Am 25.03.2026 markierte das Papier bei 51,68 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Verizon-Aktie liegt somit 9,77 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 21.01.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 38,68 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 17,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Zuletzt erhielten Verizon-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,73 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,82 USD aus. Am 26.10.2026 legte Verizon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,25 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,17 USD erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 34.31 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 33.82 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 26.01.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Verizon einen Gewinn von 5,05 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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