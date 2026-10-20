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20.10.2026 20:27:13

Verizon Aktie News: Verizon reagiert am Abend positiv

Verizon Aktie News: Verizon reagiert am Abend positiv

Die Aktie von Verizon gehört am Dienstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Verizon-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 44,53 USD nach oben.

Verizon
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Die Aktionäre schickten das Papier von Verizon nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 0,8 Prozent auf 44,53 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 52'462 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Verizon-Aktie bis auf 45,09 USD zu. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 44,48 USD. Zuletzt wurden via New York 1'206'180 Verizon-Aktien umgesetzt.

Am 25.03.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 51,68 USD. Der aktuelle Kurs der Verizon-Aktie ist somit 16,06 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.10.2025 (38,40 USD). Abschläge von 13,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Verizon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,82 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Verizon 2,73 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Verizon am 24.07.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,92 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 34.25 Mrd. USD, gegenüber 34.50 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -0,73 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 26.10.2026 terminiert. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Verizon möglicherweise am 26.10.2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 5,00 USD je Verizon-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Long 13’499.54 13.56 SNB4VU
Long 12’954.19 8.98 SRDBIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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Verizon am 20.10.2026

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