Verizon Aktie 1095642 / US92343V1044
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20.10.2026 16:29:00
Verizon Aktie News: Verizon steigt am Nachmittag
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Verizon. Zuletzt sprang die Verizon-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 44,77 USD zu.
Um 16:28 Uhr stieg die Verizon-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 44,77 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 52'505 Punkten steht. Bei 45,09 USD erreichte die Verizon-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 44,48 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 543'204 Verizon-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 51,68 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.03.2026). Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,42 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Verizon-Aktie. Bei einem Wert von 38,40 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.10.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Verizon-Aktie 16,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2025 2,73 USD an Verizon-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,82 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Verizon am 24.07.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,92 USD, nach 1,18 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -0,73 Prozent auf 34.25 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 34.50 Mrd. USD gelegen.
Die Verizon-Bilanz für Q3 2026 wird am 26.10.2026 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Verizon rechnen Experten am 26.10.2027.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 5,00 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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