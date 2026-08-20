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20.08.2026 20:27:13

Verizon Aktie News: Verizon am Abend im Minusbereich

Verizon Aktie News: Verizon am Abend im Minusbereich

Die Aktie von Verizon gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Verizon-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 49,30 USD nach.

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Die Verizon-Aktie musste um 20:26 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 49,30 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 52'848 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Verizon-Aktie bis auf 49,14 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 49,28 USD. Zuletzt wechselten via New York 766'588 Verizon-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.03.2026 bei 51,68 USD. Derzeit notiert die Verizon-Aktie damit 4,60 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.10.2025 bei 38,40 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,12 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Verizon-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,73 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,83 USD belaufen. Am 24.07.2026 legte Verizon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,92 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 34.25 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von -0,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Verizon 34.50 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Verizon dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 20.10.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 26.10.2027 dürfte Verizon die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,99 USD je Verizon-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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