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20.08.2026 16:29:00

Verizon Aktie News: Verizon am Donnerstagnachmittag mit roten Vorzeichen

Verizon Aktie News: Verizon am Donnerstagnachmittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von Verizon gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Verizon-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 49,30 USD.

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Die Verizon-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 49,30 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 53'107 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Verizon-Aktie bis auf 49,14 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 49,28 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 315'741 Verizon-Aktien.

Am 25.03.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 51,68 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,82 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.10.2025 bei 38,40 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Verizon-Aktie 22,12 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Verizon-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,73 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,83 USD belaufen. Am 24.07.2026 hat Verizon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,92 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,18 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Verizon im vergangenen Quartal 34.25 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -0,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Verizon 34.50 Mrd. USD umsetzen können.

Verizon wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 20.10.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 26.10.2027 dürfte Verizon die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Verizon-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,99 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Johnathan Weiss / Shutterstock.com
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