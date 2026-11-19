Das Papier von Verizon gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 45,59 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 49'341 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Verizon-Aktie bei 45,09 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 45,93 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Verizon-Aktien beläuft sich auf 1'011'746 Stück.

Am 25.03.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 51,68 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,35 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 38,68 USD fiel das Papier am 21.01.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,16 Prozent.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,73 USD an Verizon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,82 USD. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Verizon am 26.10.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,25 USD gegenüber 1,17 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Verizon im vergangenen Quartal 34.31 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Verizon 33.82 Mrd. USD umsetzen können.

Die Verizon-Bilanz für Q4 2026 wird am 26.01.2027 erwartet.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Verizon ein EPS in Höhe von 5,05 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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