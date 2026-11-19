Die Verizon-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 45,23 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 49'932 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der Verizon-Aktie ging bis auf 45,17 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 45,93 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 432'819 Verizon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.03.2026 bei 51,68 USD. Der aktuelle Kurs der Verizon-Aktie ist somit 14,26 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.01.2026 bei 38,68 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 14,47 Prozent könnte die Verizon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,73 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,82 USD. Am 26.10.2026 äusserte sich Verizon zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,25 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,17 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 34.31 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 1,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 33.82 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Verizon wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 26.01.2027 vorlegen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,05 USD je Verizon-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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