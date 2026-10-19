Verizon Aktie News: Verizon tendiert am Abend tiefer

Um 20:26 Uhr rutschte die Verizon-Aktie in der New York-Sitzung um 0,8 Prozent auf 44,44 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 52'042 Punkten notiert. Die Verizon-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 44,02 USD ab. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 44,21 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 975'753 Verizon-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 51,68 USD erreichte der Titel am 25.03.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Verizon-Aktie mit einem Kursplus von 16,28 Prozent wieder erreichen. Am 24.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 38,40 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,60 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Verizon-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,82 USD, nach 2,73 USD im Jahr 2025. Verizon liess sich am 24.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,92 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,18 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -0,73 Prozent auf 34.25 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 34.50 Mrd. USD gelegen.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Verizon am 26.10.2026 präsentieren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Verizon möglicherweise am 26.10.2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 5,00 USD je Aktie in den Verizon-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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