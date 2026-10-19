Verizon Aktie 1095642 / US92343V1044
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19.10.2026 16:29:00
Verizon Aktie News: Verizon verzeichnet am Montagnachmittag Verluste
Die Aktie von Verizon gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Verizon-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 44,42 USD abwärts.
Die Verizon-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 44,42 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'998 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Verizon-Aktie bisher bei 44,20 USD. Mit einem Wert von 44,21 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 504'875 Verizon-Aktien gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 25.03.2026 auf bis zu 51,68 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 16,35 Prozent Plus fehlen der Verizon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.10.2025 bei 38,40 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,55 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Verizon-Aktie.
Verizon-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,73 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,82 USD belaufen. Verizon liess sich am 24.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,92 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Verizon 1,18 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 34.25 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -0,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 34.50 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Verizon wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 26.10.2026 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 26.10.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 5,00 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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