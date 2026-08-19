Verizon Aktie 1095642 / US92343V1044
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19.08.2026 20:27:13
Verizon Aktie News: Verizon tendiert am Abend fester
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von Verizon. Das Papier von Verizon konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,3 Prozent auf 49,17 USD.
Das Papier von Verizon legte um 20:26 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,3 Prozent auf 49,17 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 53'469 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Verizon-Aktie bei 49,59 USD. Bei 48,72 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 1'203'354 Verizon-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (51,68 USD) erklomm das Papier am 25.03.2026. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Verizon-Aktie 5,09 Prozent zulegen. Am 24.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 38,40 USD ab. Mit einem Kursverlust von 21,91 Prozent würde die Verizon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Experten gehen davon aus, dass Verizon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,83 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Verizon 2,73 USD aus. Verizon liess sich am 24.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,92 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,18 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -0,73 Prozent zurück. Hier wurden 34.25 Mrd. USD gegenüber 34.50 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Am 20.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Verizon veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 26.10.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,99 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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