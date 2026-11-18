|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
18.11.2026 20:27:14
Verizon Aktie News: Verizon zeigt sich am Mittwochabend fester
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Verizon. Zuletzt stieg die Verizon-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 46,09 USD.
Um 20:26 Uhr stieg die Verizon-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 46,09 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 50'167 Punkten steht. Der Kurs der Verizon-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 46,18 USD zu. Mit einem Wert von 45,37 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Verizon-Aktien beläuft sich auf 1'026'516 Stück.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 51,68 USD. Dieser Kurs wurde am 25.03.2026 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,12 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 21.01.2026 Kursverluste bis auf 38,68 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Verizon-Aktie 16,08 Prozent sinken.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,82 USD. Im Vorjahr erhielten Verizon-Aktionäre 2,73 USD je Wertpapier. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Verizon am 26.10.2026. Das EPS wurde auf 1,25 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Verizon 1,17 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 34.31 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 33.82 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Verizon am 26.01.2027 vorlegen.
In der Verizon-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 5,05 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Verizon-Aktie
Trotz höherer Jahresziele: Verizon-Aktie rutscht nach Prognoseanhebung ins Minus
SpaceX-Aktie zieht kräftig an: Elon Musk investiert in US-Frequenzen für Mobilfunk-Ausbau
Warum T-Mobile-Aktionäre laut BofA vor SpaceX keine Angst haben müssen
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Verizon Inc.
|
18.11.26
|Verizon Aktie News: Verizon zeigt sich am Mittwochabend fester (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Verizon Aktie News: Verizon am Mittwochnachmittag mit Abschlägen (finanzen.ch)
|
12.11.26
|S&P 500-Titel Verizon-Aktie: So viel Verlust hätte ein Verizon-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
05.11.26
|S&P 500-Wert Verizon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Verizon von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
29.10.26
|S&P 500-Papier Verizon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Verizon-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
26.10.26
|Trotz höherer Jahresziele: Verizon-Aktie rutscht nach Prognoseanhebung ins Minus (AWP)
|
25.10.26
|Ausblick: Verizon gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
22.10.26
|S&P 500-Papier Verizon-Aktie: So viel Verlust hätte ein Verizon-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
Analysen zu Verizon Inc.
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Verizon am 18.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas tiefer -- DAX etwas stärker -- Asiens Börsen schliesst mehrheitlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt rutscht ins Minus. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich mit einer poisitiven Tendenz. In Fernost fanden die Börsen keine einheitliche Richtung.