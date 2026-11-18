Um 20:26 Uhr stieg die Verizon-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 46,09 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 50'167 Punkten steht. Der Kurs der Verizon-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 46,18 USD zu. Mit einem Wert von 45,37 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Verizon-Aktien beläuft sich auf 1'026'516 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 51,68 USD. Dieser Kurs wurde am 25.03.2026 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,12 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 21.01.2026 Kursverluste bis auf 38,68 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Verizon-Aktie 16,08 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,82 USD. Im Vorjahr erhielten Verizon-Aktionäre 2,73 USD je Wertpapier. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Verizon am 26.10.2026. Das EPS wurde auf 1,25 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Verizon 1,17 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 34.31 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 33.82 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Verizon am 26.01.2027 vorlegen.

In der Verizon-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 5,05 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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