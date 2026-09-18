Verizon Aktie 1095642 / US92343V1044
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18.09.2026 20:27:13
Verizon Aktie News: Anleger schicken Verizon am Abend ins Minus
Die Aktie von Verizon gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Verizon-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 48,05 USD ab.
Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 0,6 Prozent auf 48,05 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 51'658 Punkten steht. Bei 47,38 USD markierte die Verizon-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 47,40 USD. Zuletzt wechselten 3'807'032 Verizon-Aktien den Besitzer.
Am 25.03.2026 markierte das Papier bei 51,68 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 7,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 38,40 USD am 24.10.2025. Derzeit notiert die Verizon-Aktie damit 25,15 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Verizon-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,73 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,83 USD belaufen. Am 24.07.2026 legte Verizon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,92 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,18 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -0,73 Prozent zurück. Hier wurden 34.25 Mrd. USD gegenüber 34.50 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 20.10.2026 terminiert. Am 26.10.2027 wird Verizon schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,99 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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