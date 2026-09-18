Verizon Aktie News: Verizon am Nachmittag Verlust reich

Die Verizon-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 47,96 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'583 Punkten liegt. Im Tief verlor die Verizon-Aktie bis auf 47,38 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 47,40 USD. Bisher wurden via New York 3'170'284 Verizon-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 25.03.2026 auf bis zu 51,68 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 7,75 Prozent Plus fehlen der Verizon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 24.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 38,40 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Verizon-Aktie 24,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,83 USD, nach 2,73 USD im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Verizon am 24.07.2026 vor. Das EPS lag bei 0,92 USD. Im letzten Jahr hatte Verizon einen Gewinn von 1,18 USD je Aktie eingefahren. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -0,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 34.50 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 34.25 Mrd. USD.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Verizon am 20.10.2026 vorlegen. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Verizon möglicherweise am 26.10.2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Verizon-Gewinn in Höhe von 4,99 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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