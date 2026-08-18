Verizon Aktie 1095642 / US92343V1044
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18.08.2026 20:27:13
Verizon Aktie News: Verizon am Abend in Grün
Die Aktie von Verizon gehört am Dienstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Verizon-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 48,87 USD.
Das Papier von Verizon legte um 20:26 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,7 Prozent auf 48,87 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 53'377 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Verizon-Aktie bis auf 49,01 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 48,68 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 903'847 Verizon-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.03.2026 bei 51,68 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Verizon-Aktie somit 5,43 Prozent niedriger. Am 24.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 38,40 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Verizon-Aktie derzeit noch 21,43 Prozent Luft nach unten.
Experten gehen davon aus, dass Verizon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,83 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Verizon 2,73 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Verizon am 24.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,92 USD gegenüber 1,18 USD im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Verizon mit einem Umsatz von insgesamt 34.25 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34.50 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um -0,73 Prozent verringert.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 20.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 26.10.2027.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,99 USD je Verizon-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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