Verizon Aktie 1095642 / US92343V1044
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18.08.2026 16:29:00
Verizon Aktie News: Verizon am Nachmittag in Grün
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Verizon. Das Papier von Verizon legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 1,6 Prozent auf 48,85 USD.
Um 16:28 Uhr ging es für das Verizon-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 48,85 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 53'417 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die Verizon-Aktie bei 48,89 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 48,68 USD. Von der Verizon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 446'548 Stück gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 25.03.2026 auf bis zu 51,68 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Verizon-Aktie mit einem Kursplus von 5,78 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 38,40 USD ab. Derzeit notiert die Verizon-Aktie damit 27,23 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nachdem Verizon seine Aktionäre 2025 mit 2,73 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,83 USD je Aktie ausschütten. Am 24.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,92 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Verizon im vergangenen Quartal 34.25 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -0,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Verizon 34.50 Mrd. USD umsetzen können.
Verizon wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 20.10.2026 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 26.10.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Verizon-Aktie in Höhe von 4,99 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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