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17.11.2026 20:27:13
Verizon Aktie News: Verizon am Dienstagabend in Rot
Die Aktie von Verizon gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Verizon-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 46,18 USD.
Um 20:26 Uhr ging es für die Verizon-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 46,18 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 50'767 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Verizon-Aktie ging bis auf 46,03 USD. Bei 46,06 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 988'515 Verizon-Aktien umgesetzt.
Am 25.03.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 51,68 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Verizon-Aktie ist somit 11,90 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 38,68 USD. Dieser Wert wurde am 21.01.2026 erreicht. Derzeit notiert die Verizon-Aktie damit 19,39 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nachdem im Jahr 2025 2,73 USD an Verizon-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,82 USD aus. Am 26.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,25 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Verizon 1,17 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat Verizon im vergangenen Quartal 34.31 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Verizon 33.82 Mrd. USD umsetzen können.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 26.01.2027 terminiert.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 5,05 USD je Verizon-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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