Um 16:28 Uhr sprang die Verizon-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 46,52 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'229 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Verizon-Aktie bei 46,62 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 46,06 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 321'369 Verizon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 25.03.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 51,68 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,08 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Verizon-Aktie. Am 21.01.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 38,68 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Verizon-Aktie 16,85 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Verizon-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,73 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,82 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Verizon am 26.10.2026. Verizon hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,25 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,17 USD je Aktie gewesen. Verizon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 34.31 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 33.82 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Verizon-Bilanz für Q4 2026 wird am 26.01.2027 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Verizon-Aktie in Höhe von 5,05 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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