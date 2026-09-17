Verizon Aktie News: Verizon am Donnerstagabend tiefer

Der Verizon-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 2,4 Prozent auf 48,58 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'816 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Verizon-Aktie bisher bei 48,50 USD. Bei 49,90 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via New York 1'379'888 Verizon-Aktien den Besitzer.

Bei 51,68 USD erreichte der Titel am 25.03.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Verizon-Aktie somit 6,00 Prozent niedriger. Bei 38,40 USD fiel das Papier am 24.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Verizon-Aktie derzeit noch 20,96 Prozent Luft nach unten.

Verizon-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,73 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,83 USD belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Verizon am 24.07.2026. Das EPS wurde auf 0,92 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 34.25 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von -0,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34.50 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Verizon dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 20.10.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 26.10.2027.

Experten gehen davon aus, dass Verizon im Jahr 2026 4,99 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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