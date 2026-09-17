Verizon Aktie News: Verizon am Donnerstagnachmittag schwächer

Das Papier von Verizon gab in der New York-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 49,20 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 51'785 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Verizon-Aktie bisher bei 49,14 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 49,90 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Verizon-Aktien beläuft sich auf 463'292 Stück.

Am 25.03.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 51,68 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,04 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 38,40 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.10.2025). Der aktuelle Kurs der Verizon-Aktie ist somit 21,95 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,73 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,83 USD. Verizon liess sich am 24.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,92 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Verizon noch ein Gewinn pro Aktie von 1,18 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Verizon in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -0,73 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 34.25 Mrd. USD im Vergleich zu 34.50 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.10.2026 erfolgen. Verizon dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 26.10.2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Verizon im Jahr 2026 4,99 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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