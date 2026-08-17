Verizon Aktie News: Verizon am Abend im Minusbereich

Das Papier von Verizon gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 48,16 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 53'486 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Verizon-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 48,01 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 48,24 USD. Von der Verizon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'015'546 Stück gehandelt.

Bei 51,68 USD markierte der Titel am 25.03.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,31 Prozent. Am 24.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 38,40 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 20,27 Prozent könnte die Verizon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Verizon-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,73 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,83 USD ausgeschüttet werden. Am 24.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,92 USD. Im Vorjahresviertel hatte Verizon 1,18 USD je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -0,73 Prozent auf 34.25 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 34.50 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Verizon-Bilanz für Q3 2026 wird am 20.10.2026 erwartet. Experten kalkulieren am 26.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Verizon.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,99 USD je Verizon-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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