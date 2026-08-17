Verizon Aktie News: Verizon verteidigt Stellung am Nachmittag

Zum Vortag unverändert notierte die Verizon-Aktie um 16:28 Uhr im New York-Handel bei 48,50 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 53'563 Punkten steht. Der Kurs der Verizon-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 48,56 USD zu. Das bisherige Tagestief markierte Verizon-Aktie bei 48,17 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 48,24 USD. Bisher wurden via New York 386'512 Verizon-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 25.03.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 51,68 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,55 Prozent hinzugewinnen. Am 24.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 38,40 USD ab. Der derzeitige Kurs der Verizon-Aktie liegt somit 26,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,83 USD. Im Vorjahr erhielten Verizon-Aktionäre 2,73 USD je Wertpapier. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Verizon am 24.07.2026. Verizon hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,92 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,18 USD je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -0,73 Prozent auf 34.25 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 34.50 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Verizon wird am 20.10.2026 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Verizon rechnen Experten am 26.10.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,99 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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