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16.11.2026 20:27:13
Verizon Aktie News: Verizon am Abend mit Kurseinbussen
Die Aktie von Verizon gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Verizon-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 46,34 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von Verizon nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 0,5 Prozent auf 46,34 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'624 Punkten notiert. In der Spitze büsste die Verizon-Aktie bis auf 46,32 USD ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 46,91 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Verizon-Aktien beläuft sich auf 922'205 Stück.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (51,68 USD) erklomm das Papier am 25.03.2026. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Verizon-Aktie 11,51 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.01.2026 bei 38,68 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,53 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Verizon-Aktie.
Zuletzt erhielten Verizon-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,73 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,82 USD aus. Am 26.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,25 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,17 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 34.31 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 33.82 Mrd. USD umgesetzt.
Voraussichtlich am 26.01.2027 dürfte Verizon Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.
Experten gehen davon aus, dass Verizon im Jahr 2026 5,05 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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