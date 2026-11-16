Verizon Aktie News: Verizon am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Verizon-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 46,61 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'968 Punkten notiert. In der Spitze legte die Verizon-Aktie bis auf 47,03 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 46,91 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 480'523 Verizon-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 25.03.2026 auf bis zu 51,68 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Verizon-Aktie somit 9,80 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 21.01.2026 auf bis zu 38,68 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Verizon-Aktie 20,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Verizon-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,73 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,82 USD aus. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Verizon am 26.10.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,25 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Verizon ein EPS von 1,17 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 34.31 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 33.82 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 26.01.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je Verizon-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 5,05 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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