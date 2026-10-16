Verizon Aktie 1095642 / US92343V1044
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16.10.2026 16:29:00
Verizon Aktie News: Verizon am Freitagnachmittag im Aufwind
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Verizon. Zuletzt wies die Verizon-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 44,74 USD nach oben.
Im New York-Handel gewannen die Verizon-Papiere um 16:28 Uhr 0,8 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 52'402 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die Verizon-Aktie sogar auf 45,05 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 44,96 USD. Zuletzt wurden via New York 1'300'766 Verizon-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.03.2026 bei 51,68 USD. Gewinne von 15,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.10.2025 (38,40 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,17 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2025 erhielten Verizon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,73 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,82 USD. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Verizon am 24.07.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,92 USD gegenüber 1,18 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -0,73 Prozent auf 34.25 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte Verizon 34.50 Mrd. USD umgesetzt.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Verizon am 26.10.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Verizon rechnen Experten am 26.10.2027.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,00 USD je Verizon-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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