Verizon Aktie 1095642 / US92343V1044
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16.09.2026 20:27:13
Verizon Aktie News: Anleger trennen sich am Abend vermehrt von Verizon
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Verizon. Die Aktionäre schickten das Papier von Verizon nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,3 Prozent auf 50,29 USD.
Um 20:26 Uhr ging es für die Verizon-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 2,3 Prozent auf 50,29 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 52'031 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die Verizon-Aktie bis auf 50,26 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 51,35 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 963'533 Verizon-Aktien umgesetzt.
Bei 51,68 USD erreichte der Titel am 25.03.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,75 Prozent über dem aktuellen Kurs der Verizon-Aktie. Bei 38,40 USD erreichte der Anteilsschein am 24.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 23,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Verizon-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,73 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,83 USD belaufen. Am 24.07.2026 legte Verizon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,92 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,18 USD je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -0,73 Prozent auf 34.25 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 34.50 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.10.2026 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 26.10.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,99 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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