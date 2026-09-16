Verizon Aktie 1095642 / US92343V1044
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16.09.2026 16:29:00
Verizon Aktie News: Verizon am Mittwochnachmittag leichter
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Verizon. Die Aktionäre schickten das Papier von Verizon nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 51,08 USD.
Die Verizon-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 51,08 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 51'894 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Verizon-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 51,07 USD aus. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 51,35 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 327'844 Verizon-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 25.03.2026 auf bis zu 51,68 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,16 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Verizon-Aktie. Am 24.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 38,40 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Verizon-Aktie damit 33,04 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,73 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,83 USD. Am 24.07.2026 legte Verizon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,92 USD, nach 1,18 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -0,73 Prozent auf 34.25 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 34.50 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.10.2026 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Verizon rechnen Experten am 26.10.2027.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,99 USD je Verizon-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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