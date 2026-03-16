Verizon Aktie News: Verizon tendiert am Abend südwärts

Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 0,7 Prozent auf 51,03 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 46'954 Punkten steht. Bei 50,75 USD markierte die Verizon-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 51,36 USD. Bisher wurden via New York 1'401'420 Verizon-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 51,67 USD erreichte der Titel am 13.03.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,25 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Verizon-Aktie. Am 24.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 38,40 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,75 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,81 USD, nach 2,73 USD im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal legte Verizon am 30.01.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,55 USD. Im Vorjahresviertel hatte Verizon 1,18 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 35.68 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 36.38 Mrd. USD ausgewiesen.

Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von Verizon wird am 21.04.2026 gerechnet. Schätzungsweise am 27.04.2027 dürfte Verizon die Q1 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,91 USD je Aktie in den Verizon-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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