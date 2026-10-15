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15.10.2026 20:27:13

Verizon Aktie News: Verizon gewinnt am Donnerstagabend an Boden

Verizon Aktie News: Verizon gewinnt am Donnerstagabend an Boden

Die Aktie von Verizon zählt am Donnerstagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Verizon nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 44,67 USD.

Verizon
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Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 0,6 Prozent auf 44,67 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 52'069 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Verizon-Aktie bei 45,58 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 45,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'781'973 Verizon-Aktien umgesetzt.

Am 25.03.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 51,68 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,68 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.10.2025 bei 38,40 USD. Mit einem Kursverlust von 14,05 Prozent würde die Verizon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Verizon-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,73 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,82 USD aus. Am 24.07.2026 äusserte sich Verizon zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,92 USD. Im Vorjahresviertel hatte Verizon 1,18 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -0,73 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 34.25 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 34.50 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 26.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Verizon veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 26.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Verizon.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 5,00 USD je Aktie in den Verizon-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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