Verizon Aktie News: Verizon gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Um 16:28 Uhr wies die Verizon-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 45,19 USD nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'923 Punkten tendiert. Bei 45,38 USD markierte die Verizon-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 45,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 866'832 Verizon-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.03.2026 bei 51,68 USD. Derzeit notiert die Verizon-Aktie damit 12,56 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.10.2025 bei 38,40 USD. Der derzeitige Kurs der Verizon-Aktie liegt somit 17,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,73 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,82 USD. Am 24.07.2026 hat Verizon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,92 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,18 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 34.25 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von -0,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 34.50 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 26.10.2026 terminiert. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 26.10.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 5,00 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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