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15.09.2026 20:27:13

Verizon Aktie News: Verizon am Dienstagabend höher

Verizon Aktie News: Verizon am Dienstagabend höher

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Verizon. Das Papier von Verizon legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,3 Prozent auf 51,45 USD.

Verizon
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Die Verizon-Aktie konnte um 20:26 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 51,45 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 52'020 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Verizon-Aktie bei 51,66 USD. Bei 51,19 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 930'576 Verizon-Aktien umgesetzt.

Am 25.03.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 51,68 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,44 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 38,40 USD am 24.10.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 25,37 Prozent könnte die Verizon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Verizon-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,73 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,83 USD belaufen. Verizon veröffentlichte am 24.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,92 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,18 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 34.25 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von -0,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Verizon 34.50 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Verizon dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 20.10.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 26.10.2027 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Verizon im Jahr 2026 4,99 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Northfoto / Shutterstock.com
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