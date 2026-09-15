Verizon Aktie News: Verizon am Nachmittag im Aufwind

Um 16:28 Uhr wies die Verizon-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 51,42 USD nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 51'913 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Verizon-Aktie bei 51,46 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 51,19 USD. Bisher wurden heute 317'493 Verizon-Aktien gehandelt.

Am 25.03.2026 erreichte der Anteilsschein mit 51,68 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,50 Prozent könnte die Verizon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 38,40 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Verizon-Aktie derzeit noch 25,33 Prozent Luft nach unten.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,73 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,83 USD. Am 24.07.2026 hat Verizon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,92 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,18 USD je Aktie generiert. Mit einem Umsatz von 34.25 Mrd. USD, gegenüber 34.50 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -0,73 Prozent präsentiert.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Verizon am 20.10.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Verizon-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 26.10.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,99 USD je Verizon-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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