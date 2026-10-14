Verizon Aktie News: Anleger schicken Verizon am Mittwochabend ins Plus

Um 20:26 Uhr sprang die Verizon-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 44,26 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 51'443 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Verizon-Aktie bei 44,27 USD. Bei 43,67 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 1'270'256 Verizon-Aktien umgesetzt.

Am 25.03.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 51,68 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,75 Prozent über dem aktuellen Kurs der Verizon-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 24.10.2025 auf bis zu 38,40 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Verizon-Aktie 15,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,73 USD an Verizon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,82 USD. Am 24.07.2026 legte Verizon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,92 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Verizon mit einem Umsatz von insgesamt 34.25 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34.50 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um -0,73 Prozent verringert.

Am 26.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 26.10.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,01 USD je Verizon-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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