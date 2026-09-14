Verizon Aktie News: Verizon präsentiert sich am Abend stärker

Um 20:26 Uhr wies die Verizon-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 51,37 USD nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 52'454 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Verizon-Aktie bisher bei 51,45 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 51,02 USD. Zuletzt wechselten via New York 1'328'355 Verizon-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 51,68 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.03.2026). Der aktuelle Kurs der Verizon-Aktie ist somit 0,59 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 24.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 38,40 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,26 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Verizon-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,73 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,83 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Verizon am 24.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,92 USD. Im Vorjahresviertel hatte Verizon 1,18 USD je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Verizon mit einem Umsatz von insgesamt 34.25 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34.50 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um -0,73 Prozent verringert.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.10.2026 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Verizon-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 26.10.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,99 USD je Verizon-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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