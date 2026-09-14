Verizon Aktie News: Verizon am Nachmittag freundlich

Das Papier von Verizon legte um 16:28 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,0 Prozent auf 51,11 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 52'315 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Verizon-Aktie sogar auf 51,45 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 51,02 USD. Der Tagesumsatz der Verizon-Aktie belief sich zuletzt auf 805'311 Aktien.

Bei 51,68 USD markierte der Titel am 25.03.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,12 Prozent. Bei 38,40 USD erreichte der Anteilsschein am 24.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Verizon-Aktie ist somit 24,87 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Verizon-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,73 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,83 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Verizon am 24.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 0,92 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Verizon 1,18 USD je Aktie verdient. Mit einem Umsatz von 34.25 Mrd. USD, gegenüber 34.50 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -0,73 Prozent präsentiert.

Verizon dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 20.10.2026 präsentieren. Verizon dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 26.10.2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Verizon-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,99 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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