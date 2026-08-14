Verizon Aktie News: Verizon macht am Abend Boden gut

Die Verizon-Aktie konnte um 20:26 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 48,44 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 53'780 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die Verizon-Aktie sogar auf 48,60 USD. Bei 48,50 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 960'987 Verizon-Aktien den Besitzer.

Am 25.03.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 51,68 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,68 Prozent. Bei 38,40 USD fiel das Papier am 24.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Verizon-Aktie 20,74 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Verizon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,83 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Verizon 2,73 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Verizon am 24.07.2026 vor. Das EPS belief sich auf 0,92 USD gegenüber 1,18 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 34.25 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von -0,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Verizon 34.50 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 20.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 26.10.2027 wird Verizon schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Verizon im Jahr 2026 4,99 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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