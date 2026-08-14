Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’391 -0.6%  SPI 20’311 -0.5%  Dow 53’732 -0.2%  DAX 26’440 0.5%  Euro 0.9410 0.3%  EStoxx50 6’540 -0.1%  Gold 4’376 0.6%  Bitcoin 51’107 -0.9%  Dollar 0.8133 -0.1%  Öl 88.7 1.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Weihnachtsgeschenke schon früher kaufen: Hier lohnt sich antizyklisches Einkaufen
Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co.
Sommer-Streik trifft easyJet-Aktie: Fluggesellschaft streicht rund hundert Flüge ab Frankreich
Sandisk-Aktie nach Rekordrally: Spekulationen über bevorstehenden Aktiensplit
Tesla-Aktie im Blick: Ex-Manager warnt vor Roboterautos als Sicherheitsrisiko
Suche...

Verizon Aktie 1095642 / US92343V1044

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

14.08.2026 20:27:13

Verizon Aktie News: Verizon macht am Abend Boden gut

Verizon Aktie News: Verizon macht am Abend Boden gut

Die Aktie von Verizon zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Verizon zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,5 Prozent auf 48,44 USD.

Verizon
39.28 CHF 2.62%
Kaufen Verkaufen

Die Verizon-Aktie konnte um 20:26 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 48,44 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 53'780 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die Verizon-Aktie sogar auf 48,60 USD. Bei 48,50 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 960'987 Verizon-Aktien den Besitzer.

Am 25.03.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 51,68 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,68 Prozent. Bei 38,40 USD fiel das Papier am 24.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Verizon-Aktie 20,74 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Verizon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,83 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Verizon 2,73 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Verizon am 24.07.2026 vor. Das EPS belief sich auf 0,92 USD gegenüber 1,18 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 34.25 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von -0,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Verizon 34.50 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 20.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 26.10.2027 wird Verizon schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Verizon im Jahr 2026 4,99 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Verizon-Aktie

Verizon-Aktie höher: Telekommunikationskonzern setzt im Mobilfunkgeschäft mehr um - Umbau wirkt

AT&T-Aktie mit Aufschlägen: US-Telekomkonzern gewinnt mehr neue Mobilfunkkunden als erwartet

Alphabet-Aktie im Fokus: Aufnahme in den Dow Jones - Neues Tech-Schwergewicht im Leitindex


Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo

Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Verizon Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten