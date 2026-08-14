Verizon Aktie News: Verizon macht am Nachmittag Boden gut

Um 16:28 Uhr wies die Verizon-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 48,47 USD nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 53'817 Punkten notiert. Die Verizon-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 48,58 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 48,50 USD. Zuletzt wechselten via New York 534'709 Verizon-Aktien den Besitzer.

Bei 51,68 USD erreichte der Titel am 25.03.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Verizon-Aktie damit 6,20 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.10.2025 bei 38,40 USD. Mit einem Kursverlust von 20,79 Prozent würde die Verizon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,73 USD an Verizon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,83 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Verizon am 24.07.2026. Verizon hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,92 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,18 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Verizon in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -0,73 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 34.25 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 34.50 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Verizon dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 20.10.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Verizon-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 26.10.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,99 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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