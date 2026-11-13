Verizon Aktie News: Verizon am Abend auf rotem Terrain

Um 20:26 Uhr rutschte die Verizon-Aktie in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 46,38 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 52'301 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Verizon-Aktie bis auf 46,26 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 46,89 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 763'619 Verizon-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 51,68 USD erreichte der Titel am 25.03.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Verizon-Aktie liegt somit 10,25 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 38,68 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.01.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,60 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Verizon-Aktie.

Nachdem Verizon seine Aktionäre 2025 mit 2,73 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,82 USD je Aktie ausschütten. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Verizon am 26.10.2026 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,25 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,17 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 33.82 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 34.31 Mrd. USD ausgewiesen.

Verizon dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 26.01.2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Verizon-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 5,05 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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