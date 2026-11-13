Verizon Aktie News: Verizon tritt am Nachmittag auf der Stelle

Mit einem Wert von 46,58 USD bewegte sich die Verizon-Aktie um 16:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 52'065 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Verizon-Aktie bei 46,89 USD. Der Kurs der Verizon-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 46,45 USD nach. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 46,89 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 330'218 Verizon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 25.03.2026 auf bis zu 51,68 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Verizon-Aktie somit 9,87 Prozent niedriger. Am 21.01.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 38,68 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Verizon-Aktie derzeit noch 16,95 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Verizon-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,73 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,82 USD aus. Verizon liess sich am 26.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,25 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,17 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 34.31 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33.82 Mrd. USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 26.01.2027 dürfte Verizon Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 5,05 USD je Aktie in den Verizon-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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