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13.10.2026 20:27:13

Verizon Aktie News: Verizon präsentiert sich am Dienstagabend fester

Verizon Aktie News: Verizon präsentiert sich am Dienstagabend fester

Die Aktie von Verizon gehört am Dienstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Verizon-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Plus bei 43,40 USD.

Verizon
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Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 1,4 Prozent auf 43,40 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'695 Punkten tendiert. Die Verizon-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 43,45 USD. Bei 42,93 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden heute 1'555'351 Verizon-Aktien gehandelt.

Am 25.03.2026 markierte das Papier bei 51,68 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 19,07 Prozent über dem aktuellen Kurs der Verizon-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 38,40 USD am 24.10.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Verizon-Aktie 13,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,82 USD. Im Vorjahr hatte Verizon 2,73 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 24.07.2026 hat Verizon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,92 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Verizon ein EPS von 1,18 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -0,73 Prozent auf 34.25 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte Verizon 34.50 Mrd. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 26.10.2026 dürfte Verizon Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Verizon rechnen Experten am 26.10.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Verizon-Aktie in Höhe von 5,00 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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