Verizon Aktie 1095642 / US92343V1044
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13.10.2026 16:29:00
Verizon Aktie News: Verizon am Nachmittag im Aufwind
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Verizon. Im New York-Handel gewannen die Verizon-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.
Um 16:28 Uhr ging es für das Verizon-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 43,01 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'890 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Verizon-Aktie bei 43,07 USD ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 42,93 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 774'127 Verizon-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.03.2026 bei 51,68 USD. Der derzeitige Kurs der Verizon-Aktie liegt somit 16,77 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 38,40 USD fiel das Papier am 24.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,73 Prozent.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,82 USD. Im Vorjahr erhielten Verizon-Aktionäre 2,73 USD je Wertpapier. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Verizon am 24.07.2026. In Sachen EPS wurden 0,92 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Verizon 1,18 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 34.25 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von -0,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34.50 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Verizon am 26.10.2026 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 26.10.2027.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Verizon einen Gewinn von 5,00 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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