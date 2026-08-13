Verizon Aktie News: Verizon zieht am Nachmittag an

Das Papier von Verizon legte um 16:28 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,9 Prozent auf 47,39 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 54'040 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Verizon-Aktie bei 47,43 USD. Bei 47,03 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 444'565 Verizon-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.03.2026 bei 51,68 USD. Derzeit notiert die Verizon-Aktie damit 8,29 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.10.2025 bei 38,40 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,98 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Verizon-Aktie.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,73 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,83 USD. Am 24.07.2026 legte Verizon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,92 USD. Im Vorjahresviertel hatte Verizon 1,18 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 34.25 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -0,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 34.50 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 20.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 26.10.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,99 USD je Verizon-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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