Verizon Aktie News: Verizon am Freitagabend Verlust reich

Die Aktionäre schickten das Papier von Verizon nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 0,8 Prozent auf 49,05 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 49'641 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Verizon-Aktie bisher bei 48,63 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 49,16 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'920'212 Verizon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 12.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 50,24 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,43 Prozent über dem aktuellen Kurs der Verizon-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.10.2025 bei 38,40 USD. Abschläge von 21,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Verizon-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,73 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,81 USD aus. Die Zahlen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Verizon am 30.01.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,55 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Verizon 36.38 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 35.68 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 21.04.2026 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q1 2027-Finanzergebnisse von Verizon rechnen Experten am 27.04.2027.

Experten gehen davon aus, dass Verizon im Jahr 2026 4,91 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

