Verizon Aktie News: Verizon am Donnerstagabend mit grünen Vorzeichen

Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von Verizon zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,2 Prozent auf 46,67 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 52'486 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Verizon-Aktie zog in der Spitze bis auf 47,15 USD an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 47,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1'079'989 Verizon-Aktien umgesetzt.

Am 25.03.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 51,68 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,72 Prozent über dem aktuellen Kurs der Verizon-Aktie. Bei 38,68 USD erreichte der Anteilsschein am 21.01.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Verizon-Aktie derzeit noch 17,12 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 erhielten Verizon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,73 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,82 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Verizon am 26.10.2026 vor. Das EPS belief sich auf 1,25 USD gegenüber 1,17 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 34.31 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 33.82 Mrd. USD umgesetzt.

Verizon dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 26.01.2027 präsentieren.

Experten taxieren den Verizon-Gewinn für das Jahr 2026 auf 5,05 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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